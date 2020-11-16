إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 13053 إصابة جديدة، و 486 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات، منذر تفشي الفيروس في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 13053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 775121 إصابة، منهم 5677 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 486 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 41979".

إقرأ المزيد

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 564699 شخصا، وإلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5 ملايين و 545444 تحليلا.

وقال البيان إلى أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 27 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، من بينها طهران، أصفهان، وقم.

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي : هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

المصدر: RT