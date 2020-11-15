فرنسا.. تراجع في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد
Reuters
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 تراجع بشكل كبير في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد.
وسجلت الوزارة 27228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع عن 32095 يوم السبت.
وارتفع عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 1 مليون و981827 حالة.
وأعلنت الوزارة توثيق 302 حالة وفاة ليرتفع إجمالي من توفوا جراء الفيروس إلى 44548 وفاة.
المصدر: وكالات