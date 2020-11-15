فرنسا.. تراجع في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 تراجع بشكل كبير في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد.

وسجلت الوزارة 27228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع عن 32095 يوم السبت.

وارتفع عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 1 مليون و981827 حالة.

وأعلنت الوزارة توثيق 302 حالة وفاة ليرتفع إجمالي من توفوا جراء الفيروس إلى 44548 وفاة.

المصدر: وكالات