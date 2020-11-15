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أبي أحمد: إثيوبيا تستطيع تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيجراي بنفسها

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أبي أحمد: إثيوبيا تستطيع تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيجراي بنفسها
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الأحد أن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية تيجراي المتمردة "بنفسها".

وأصدر أبي أحمد البيان على تويتر بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيجراي المتمردة دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية.

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رئيس إقليم تيغراي يؤكد قصف قواته مطار العاصمة الإريترية أسمرة

وكان رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي، ديبريتسيون غيبريمكاييل، قد أكد اليوم الأحد، أن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة، ليل أمس السبت، وفق حديث له مع وكالة "رويترز".

وتأتي هذه المعارك إثر هجوم عسكري شنه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: رويترز

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