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رئيس إقليم تيغراي يؤكد قصف قواته مطار العاصمة الإريترية أسمرة

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رئيس إقليم تيغراي يؤكد قصف قواته مطار العاصمة الإريترية أسمرة
Reuters TIKSA NEGERI
رئيس إقليم "تيغراي" الإثيوبي، ديبرتسيون غيبريمكاييل
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أكد رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي، ديبريتسيون غيبريمكاييل، اليوم الأحد، أن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة، ليل أمس السبت، وفق حديث له مع وكالة "رويترز".

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ونفى غيبريمكاييل قصف مدينة مصوع الإريترية، مشيرا إلى أن "قواته تقاتل قوات إريترية إلى جانب القوات الإثيوبية، على عدة جبهات، خلال الأيام القليلة الماضية"، حسب "رويترز".

وتأتي هذه المعارك إثر هجوم عسكري شنه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة، في الرابع من نوفمبر الجاري، حيث نفت الحكومة الإريترية تورطها في هذا الصراع.

وأعربت الأمم المتحدة، ومعها الاتحاد الإفريقي ومنظمات إنسانية، عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.

وكان قائد القوات المتمردة في تيغراي، قد قال في 10 نوفمبر، إن إريتريا أرسلت وحدات إلى إثيوبيا لدعم القوات الاتحادية.   

المصدر: "رويترز" + وكالات

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