ارتفاع ضحايا إعصار "فامكو" في الفلبين إلى 67

أكد مسؤولون في الفلبين، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الإعصار "فامكو" الذي ضرب البلاد، ارتفعت إلى 67 قتيلا، حيث لا تزال المياه تغمر العديد من أنحاء المنطقة في شمال البلاد.

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وقال المتحدث باسم وكالة إدارة مكافحة الكوارث، مارك تيمبال، إن السلطات "سجلت 22 وفاة في كاغايان و17 أخرى في جنوب لوزون، وثمان وفيات في العاصمة مانيلا، إلى جانب 20 في منطقتين أخريين، ولا يزال 12 شخصا آخرون في عداد المفقودين، وألحق الإعصار أضرارا بنحو 26 ألف منزل".

وتوجه الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى إقليم "توغيغاراو"، لتقييم الوضع في منطقة "وادي كاغايان"، التي اجتاحتها فيضانات شديدة، بعد أن تسبب الإعصار "فامكو" في هطول أمطار على مناطق من جزيرة "لوزون" الرئيسية، بما فيها العاصمة مانيلا.

وأشار حاكم إقليم كاغايان، مانويل مامبا، في حديث صحفي مشترك مع الرئيس الفلبيني، إلى أن "هذا أسوأ فيضان شهدته الفلبين خلال السنوات الخمس والأربعين الأخيرة"، لافتا إلى أن "الأوضاع تزداد سوءا كل عام".

جدير بالذكر أن ستة أعاصير ضربت الفلبين على مدى أربعة أسابيع فقط، بما فيها الإعصار "فامكو"، والإعصار "غوني" الهائل، الذي يعد أقوى إعصار على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

واستمرت عمليات الإغاثة والإنقاذ في كاغايان، بالرغم من استمرار تدفق المياه من سد ماجات القريب، بعد يومين من إطلاقه كميات من المياه تعادل حجم حوضي سباحة أولمبيين في الثانية الواحدة، حسب بيانات الحكومة.

المصدر: "رويترز"