الكنيسة الأرمنية تعلن إدانتها تدنيس كاتدرائية المسيح المخلص القدوس في مدينة شوشا بقره باغ

أعلنت الكنيسة الرسولية الأرمنية، اليوم السبت، عن إدانتها تدنيس كاتدرائية المسيح المخلص القدوس في مدينة شوشا بإقليم قره باغ بعد دخول عسكريين أذربيجانيين إلى المدينة.

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وجاء في بيان صدر عن الكنيسة أنه "في ليل 9 إلى 10 نوفمبر، بعد توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ) من قبل زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا، قام الأذربيجانيون الذين اجتاحوا مدينة شوشي (التسمية الأرمنية لشوشا) في أرتساخ بتدنيس كاتدرائية المسيح المخلص القدوس (غزانتشوتسوت)، تاركين آثارهم على الجدران الخارجية والداخلية للكنيسة".

وتابع البيان: "نحن ندين بشدة هذه الواقعة، واصفين ذلك بأنه عمل تخريب سافر ووجه من أوجه التعصب. فيما نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الجامعة بين الأديان والكنائس إعلاء صوتها واتخاذ خطوات لازمة لمنع سلطات أذربيجان من إبداء مثل هذه النعرات الهمجية والمعادة للأرمن ضد آثار ومنشآت دينية وثقافية".

ونشرت وسائل إعلام أرمنية عدة صور تظهر مكتوبات باللغة الأذرية على جدران الكاتدرائية.

المصدر: إنترفاكس