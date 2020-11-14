إصابة حاكم نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، ستيف سيسولاك، أمس الجمعة، عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيسولاك (66 عاما) المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، في اتصال مع صحفيين، أن نتائج الفحص السريع لتشخيص كورونا الذي خضع له صباح أمس جاءت إيجابية، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض للمرض لديه حتى الآن.

وأشار الحاكم إلى أن هذا الأمر يؤكد خطر الإصابة بالفيروس التاجي، بغض النظر عن كل الإجراءات الوقائية، مضيفا أنه ينوي دخول الحجر الصحي.

وسبق أن أصيب شخصان آخران على الأقل في مكتب حاكم نيفادا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ مطلع أكتوبر.

وأصبح سيسولاك خامس حاكم ولاية في الولايات المتحدة تم تشخيص إصابته بكورونا.

ويأتي إعلان سيسولاك على خلفية تسجيل نيفادا أكبر ارتفاع يومي للإصابات بالعدوى منذ بداية الجائحة (أي 1857 إصابة خلال 24 ساعة)، ما يرفع إجمال عدد الإصابات التي تم رصدها في الولاية إلى 116737، منها 1893 حالة وفاة.

المصدر: أسوشيتد برس