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الشرطة الكندية تخلي مقر شركة فرنسية بعد اتصال خادع عن احتجاز رهائن

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الشرطة الكندية تخلي مقر شركة فرنسية بعد اتصال خادع عن احتجاز رهائن
Reuters
قوات الأمن الكندية في محيط شركة ألعاب الفيديو
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 أخلت الشرطة الكندية مبنى يضم مقر شركة "يوبيسوفت" الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال، بعد اتصال هاتفي طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن، وتبين لاحقا أنه خدعة.

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وكانت الشرطة حاصرت المبنى ظهر أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان أن قواتها "أمنت محيط المبنى سريعا ... ولم ترصد أي تهديد، ولم تتلق تقارير عن إصابات"، مضيفة أنها ستحقق في الاتصال الذي تسبب في نشر "قوة كبيرة".

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها أرسلت ضباطا إلى الموقع بعد مكالمة طوارئ.

المصدر: رويترز 

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