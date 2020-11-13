الشرطة الكندية: لا إصابات حتى الآن في حادث محتمل لاحتجاز رهائن في مونتريال

أفادت الشرطة الكندية، مساء اليوم الجمعة، بأنها لم تتلق بعد تقارير حول وقوع إصابات خلال حادث محتمل لاحتجاز رهائن في مقر شركة "Ubisoft" في مدينة مونتريال.

وقالت شرطة مونتريال، عبر "تويتر"، إنها تنفذ عملية عند مفترق شارعي سان لوران وسانت فياتور، مشيرة إلى أن عناصرها يتفقدون المبنى بعد تلقي اتصال عبر رقم الطوارئ 911، فيما شددت على أنه لم يتم حتى الآن ورود تقارير حول سقوط إصابات، دون ذكر أي تفاصيل حول طبيعة الحادث.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الشرطة تنفذ عملية خاصة ردا على احتجاز محتمل لعشرات الرهائن في مقر شركة "Ubisoft" لتصميم الألعاب الإلكترونية.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق انتشار كثيف لوحدات الشرطة والقوات الخاصة بعرباتها المدرعة.

وعرضت القنوات المحلية لقطات مصورة تظهر عشرات الأشخاص على سقف المبنى لكنها أشارت إلى عدم تسجيل مؤشرات على الذعر بينهم.

Totally mental, Ubisoft staff in Montreal sealing themselves on the roof while a hostage situation potentially unfolds inside pic.twitter.com/qVDjGR8JkC — coreRoss (@thecoreross) November 13, 2020

وقالت القناة، استنادا إلى مصادرها، إن البلاغ يمكن أن يكون كاذبا، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سبب حقيقي لإجراء العملية الخاصة.

المصدر: RT + وكالات