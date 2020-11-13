 
مباشر

فرنسا تعلن القضاء على عشرات المسلحين في مالي

أخبار العالم

فرنسا تعلن القضاء على عشرات المسلحين في مالي
Reuters Benoit Tessier
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5fh

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن القضاء على عشرات المسلحين في عملية أمنية نفذتها القوات الفرنسية في مالي.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن العملية نفذتها الوحدات الخاصة في وسط مالي يوم الخميس، التي وصلت إلى المكان على متن مروحيات. وجرت العملية بإسناد الطائرات المقاتلة.

إقرأ المزيد
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

وأسفرت العملية عن "القضاء على العشرات من الجهاديين بعد عدة ساعات من العمليات القتالية على الأرض".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وقت سابق من الجمعة تصفية قيادي في تنظيم "القاعدة" أثناء العملية في مالي، اعتبرته فرنسا مسؤولا عن عدد الهجمات على القوات الأمنية المالية والدولية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا