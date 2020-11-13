فرنسا تعلن القضاء على عشرات المسلحين في مالي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن القضاء على عشرات المسلحين في عملية أمنية نفذتها القوات الفرنسية في مالي.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن العملية نفذتها الوحدات الخاصة في وسط مالي يوم الخميس، التي وصلت إلى المكان على متن مروحيات. وجرت العملية بإسناد الطائرات المقاتلة.

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وأسفرت العملية عن "القضاء على العشرات من الجهاديين بعد عدة ساعات من العمليات القتالية على الأرض".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وقت سابق من الجمعة تصفية قيادي في تنظيم "القاعدة" أثناء العملية في مالي، اعتبرته فرنسا مسؤولا عن عدد الهجمات على القوات الأمنية المالية والدولية.

المصدر: تاس