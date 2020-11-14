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النيجر.. المحكمة الدستورية توافق على 30 مرشحا للرئاسة من أصل 41

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النيجر.. المحكمة الدستورية توافق على 30 مرشحا للرئاسة من أصل 41
AFP ISSOUF SANOGO
وزير الداخلية النيجري السابق محمد بازوم
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وافقت المحكمة الدستورية في النيجر اليوم الجمعة على 30 مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 27 ديسمبر لخلافة الرئيس محمدو إيسوفو الذي سيترك الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية.

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وقالت المحكمة إنها رفضت 11 مرشحا من بينهم زعيم المعارضة الرئيسي هاما أمادو الذي كان قد أدين جنائيا بتهم تهريب الأطفال، فيما نفى المعارض التهم وقال إن دوافعها سياسية.

ويتقدم السباق وزير الداخلية السابق محمد بازوم الذي استقال في يونيو من الحكومة ليركز على الحملة الانتخابية، وهو مرشح الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية.

ولفت إيسوفو إلى أنه لن يسعى لفترة ثالثة على النقيض من الرئيس الحسن واتارا في ساحل العاج والرئيس ألفا كوندي في غينيا، حيث فاز كل منهما بفترة رئاسة ثالثة في الأسابيع الماضية رغم احتجاجات عنيفة ومخاوف من ضياع المكاسب الديمقراطية في البلدين.

المصدر: "رويترز"

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