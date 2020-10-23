طرابلس تبحث مع نيامي تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

بحث رئيس النيجر محمد يوسفو، مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح الدين النمروش، تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

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وأفاد بيان للرئاسة في النيجر بأن مناقشات دارت يوم الأربعاء بين رئيس البلاد ووزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ورافق النمروش في زيارته إلى النيجر، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد.

يشار إلى أن الطرفين يساورهما القلق من استمرار تنقل خلايا تابعة لتنظيم "داعش" بين حدود البلدين، وهي منطقة توصف بأنها بمثابة بؤرة تهديد لأمن المنطقة في جنوب الصحراء.

المصدر: بوابة الوسط