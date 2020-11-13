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شركة ByteDance تحصل على تمديد المهلة لبيع "تيك توك"

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شركة ByteDance تحصل على تمديد المهلة لبيع
Reuters DADO RUVIC
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مددت السلطات الأمريكية المهلة التي منحتها لشركة ByteDance الصينية لبيع تطبيق "تيك توك" لتكون أصول التطبيق في الولايات المتحدة تحت إدارة شركة أمريكية.

وحسب الوثائق القضائية، تم تمديد المهلة 15 يوما، حتى 27 نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ByteDance تجري حاليا مباحثات حول بيع "تيك توك" مع شركتي Walmart وOracle.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في أغسطس الماضي أمرا تنفيذيا، أمهل ByteDance تسعون يوما لبيع أصول "تيك توك" قبل أن يتم حجبه في الولايات المتحدة.

واعتبرت السلطات الأمريكية أن التطبيقات من تصميم الشركات الصينية تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، إذ أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية لملايين الأمريكيين، بينما رفض الجانب الصيني مثل هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز

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