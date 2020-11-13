دولة أوروبية أخرى تسجل إصابات بكورونا المنك

أصبحت اليونان اليوم الجمعة دولة جديدة أعلنت عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في أراضيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الزراعة اليونانية تصريحه بأن حالات لإصابة المنك بكورونا سجلت في مرفقين خاصين بتربية هذه الحيوانات بشمال البلاد، مشيرا إلى أن سلالة العدوى لم تتحول إلى طفرة جديدة مختلفة عما تم تشخيصه لدى الناس.

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وأشارت الوكالة إلى إصابة مربّ في أحد مرافق تربية المنك في منطقة كوزاني بشمال البلاد بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مؤكدا أن العاملين في المنشأة يخضعون حاليا للفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم القضاء قريبا على حيوانات المنك في هذه المنشأة التي يبلغ عددها 2.5 ألف.

وكانت الدنمارك أول دولة أعلنت عن تشخيص إصابات بطفرة جديدة من كورونا تنتقل سلالتها من حيوان المنك إلى البشر.

وأصدرت حكومة الدنمارك قرارا مثيرا للجدل يقضي بإعدام كافة حيوانات المنك التي تجري تربيتها في البلاد، على الرغم من شكوك الخبراء بشأن مدى خطورة الطفرة الجديدة.

وتم تسجيل الإصابات بكورونا المنك لاحقا في كل من السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وتربى في اليونان مئات آلاف حيوانات المنك ويجلب تصدير فرائها ما يقدر بـ60-70 مليون يورو إلى ميزانية الدولة سنويا.

المصدر: رويترز