وسائل إعلام إيرانية: طهران بصدد الإغلاق الشامل

على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا بوتائر غير مسبوقة في إيران، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود خطط لفرض إغلاق شامل على العاصمة طهران.

وأكدت تقارير صحفية أن الحكومة تخوض مباحثات مع المسؤولين الصحيين بشأن إمكانية فرض إغلاق عام لمدة أسبوعين في العاصمة، وقد يتم الإعلان رسميا عن هذا الإجراء يوم غد السبت.

وسبق أن فرضت الحكومة الإيرانية الثلاثاء قيودا إضافية في مسعى للحد من انتشار العدوى، بما يشمل إلزام كافة المرافق والشركات غير الحيوية في أكبر مدن البلاد بوقف العمل في الساعة السادسة مساء يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن رصد 461 وفاة و11737 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: رويترز