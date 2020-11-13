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إثيوبيا تنفي قصف سد تيكيزي في تيغراي

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إثيوبيا تنفي قصف سد تيكيزي في تيغراي
azocleantech
تعبيرية
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قالت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية اليوم الجمعة إن الجيش الإثيوبي لم يقصف سدا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة تيغراي الشمالية، حيث تقاتل القوات المحلية الجيش الفيدرالي.

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يأتي ذلك، ردا على ديبرتسيون جيبريمايكل، المسؤول المحلي في تيغراي، الذي قال في وقت متأخر من يوم الخميس عبر قناة تيغراي التلفزيونية إن غارات جوية ضربت سد تيكيزي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 14500 إثيوبي لجأوا إلى السودان هربا من الصراع المسلح الدائر منذ مطلع نوفمبر.

وعين البرلمان الإثيوبي اليوم رئيسا جديدا للإقليم الشمالي بدلا من جيبريمايكل، بعدما رفع عنه الحصانة من الملاحقة القانونية.

المصدر: رويترز

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