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حقوق الإنسان: الصراع في تيغراي بإثيوبيا قد يخرج عن السيطرة

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حقوق الإنسان: الصراع في تيغراي بإثيوبيا قد يخرج عن السيطرة
Reuters TIKSA NEGERI
العلم الإثيوبي
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عبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، عن "القلق المتزايد" إزاء الوضع الإنساني في منطقة تيغراي بإثيوبيا، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.

وقالت: "إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع لعمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب".

وأضافت: "لا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث".

من جهته، أكد تقرير أمني داخلي للأمم المتحدة، أن الشرطة الإثيوبية زارت مكتبا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة أمهرة، لطلب قائمة بالعاملين من عرقية التيغراي.

وأشار التقرير، إلى أن "قائد الشرطة المحلية أبلغهم بأمر تحديد هوية الأشخاص من عرقية التيغري في جميع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية".

وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمر "يؤكد المخاوف بشأن الدلالات العرقية في حملة القوات الإثيوبية الاتحادية ضد قادة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا المتاخم لأمهرة".

المصدر: "رويترز"

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