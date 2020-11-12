تركيا تخطط لربط مدينة ناخيتشيفان الأذربيجانية بسكة حديد

قال وزير النقل التركي، عادل قره أسماعيل أوغلو، اليوم الخميس أن بلاده تعتزم بناء خط سكة حديد إلى مدينة "ناخيتشيفان" الأذربيجانية، على خلفية الأحداث الأخيرة في القوقاز.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزير النقل قوله: "على خلفية الأحداث الأخيرة في القوقاز، نخطط لبناء خط سكة حديد في اتجاه ناخيتشيفان. سيتم الانتهاء قريبا من الدراسات الأولية" الخاصة بهذا الخط.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء عقب التطورات الأخيرة في أذربيجان والانتصار على أرمينيا في قره باغ.

المصدر: وكالات