تركيا تبدي استعدادها لتبديد مخاوف واشنطن بشأن "إس-400"

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا مستعدة لتبديد المخاوف الفنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتوافق منظومة الدفاع "إس-400" الروسية مع مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

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ولفت وزير الدفاع التركي إى أنه "مثلما يستخدم بعض أعضاء الناتو منظومات "إس-300" الروسية داخل نطاق الحلف، ستسخدم تركيا منظومة "إس-400" بنفس الشكل".

وشدد أكار على أنه "لا أطماع لدى تركيا في حقوق أحد، لكنها لا تسمح باغتصاب حقوقها"، وقال: "نحن نستشهد ولا نسمح لأحد بفرض أمر واقع علينا".

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ستستمر في التصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة.

المصدر: الأناضول