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تركيا: أرمينيا ستدفع الثمن إذا انتهكت وقف إطلاق النار في أقليم قره باغ

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تركيا: أرمينيا ستدفع الثمن إذا انتهكت وقف إطلاق النار في أقليم قره باغ
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قال وزير الخارجية التركي إن اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، منوها بأن بلاده ستدير بالتشارك مع روسيا مركز مراقبة وقف إطلاق النار بقره باغ.

وأضاف الوزير، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا، وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار.. مركز مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ أقيم بطلب من الرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف".

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وتابع تشاووش أوغلو قائلا: "يجب أن يستخلص ثلاثي مينسك العبر من هذه المرحلة، وخاصة فرنسا التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

المصدر: وكالات

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