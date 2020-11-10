تشاووش أوغلو يؤكد مواصلة المباحثات حول اتفاق قره باغ

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل المباحثات حول كيفية مراقبة ومتابعة الاتفاق المتعلق بإقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف، اليوم الثلاثاء، إنهم سيقفون إلى جانب أذربيجان دائما، مضيفا أن "تحرير قره باغ بعد 30 عاما نجاح وانتصار عظيم لأذربيجان".

وذكر تشاووش أوغلو أن ثلاث محاولات لوقف إطلاق النار قد جرت من قبل، مشيرا إلى أن أذربيجان أبدت في كل مرة تأييدها للحل السياسي بعد وقف إطلاق النار، ولكن أرمينيا كانت تخرق الاتفاق كل مرة.

وأضاف تشاووش أوغلو أن "هذا يعني أن أرمينيا أرادت الحرب واستمرار المعارك، ولكنها دفعت الثمن غاليا، فجيش أذربيجان القوي استعاد أراضيه المحتلة من أرمينيا منطقة تلو الأخرى، واضطرت أرمينيا ورئيس وزرائها نيكول باشينيان للاستسلام في النهاية".

ومن جهة أخرى، قال تشاووش أوغلو إن أعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي كانوا أول من ظهروا في الأحداث التي تلت الانتخابات القرغيزية، لافتا إلى أن الشعب خرج عليهم في الساحات.

وأوضح أن "المسؤولين الأمريكيين بدأوا يدركون خطر تنظيم غولن الإرهابي"، معربا عن "سعادته برؤيتهم هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن "تنظيم غولن شبكة إجرامية، تشكل خطرا ليس على تركيا فقط، بل على سائر الدول التي تتواجد فيها، ومن ضمنها قرغيزستان".

المصدر: الأناضول