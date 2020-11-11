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البرلمان الأرمني يفشل في إقالة باشينيان لعدم اكتمال النصاب

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البرلمان الأرمني يفشل في إقالة باشينيان لعدم اكتمال النصاب
Reuters VAHRAM BAGHDASARYAN/PHOTOLURE
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فشل البرلمان الأرمني في مناقشة إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، لعدم اكتمال النصاب.

وقالت النائبة نايرا زاغرابيان للصحفيين إن نائبة رئيس البرلمان كانت البرلمانية الوحيدة عن التحالف الحاكم التي حضرت الجلسة، ولم يحضر النواب الآخرون من تحالف "خطوتي" الموالية لباشينيان.

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وتجدر الإشارة إلى أن تحالف باشينيان يشغل 88 مقعدا من أصل 132 في البرلمان الأرمني.

وكانت المعارضة قد أمهلت رئيس الوزراء حتى منتصف الليل ليستقيل، وذلك بسبب توقيعه اتفاق وقف الحرب في قره باغ، الذي ينص على تسليم بعض المناطق لأذربيجان، والتنازل عن المناطق التي شغلتها القوات الأذرية.

وأثار قرار باشينيان موجة من الاحتجاجات في أرمينيا منذ الساعدات الأولى بعد الإعلان عن الاتفاق ليل الـ10 من نوفبر.

وتجمعت حشود من المحتجين أمام مقر البرلمان في يريفان اليوم الأربعاء وأفاد موفدنا إلى العاصمة الأرمنية بأن الشرطة بدأت بتفريق المتظاهرين مساء اليوم.

وفي وقت لاحق بدأ المحتجون بمغادرة المكان بعد أن طالبتهم قوى المعارضة بذلك.

وقالت المعارضة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من مساء اليوم للإعلان عن خطواتها التالية.

المصدر: RT+وكالات

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