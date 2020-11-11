المعارضة الأرمنية تمهل باشينيان حتى منتصف الليل ليستقيل

أمهلت قوى المعارضة في أرمينيا التي تواصل الاحتجاج قرب مبنى البرلمان وسط يريفان رئيس الوزراء نيكول باشينيان حتى الساعة 12 من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، لإعلان استقالته.

وقال ممثل حزب "الاتحاد الثوري الأرمني" إيشخان ساغاتليان: "نطالب باستقالة باشينيان بحلول الساعة 24:00، وفي حال لم يعلن ذلك، فعلى برلمان البلاد أن يتخذ القرار المناسب. سننتظر حتى الموعد المحدد، وإذا لم تعلن الاستقالة، سنعقد مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل، نعلن فيه عن خطواتنا التالية".

ويواصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى إغلاق جزء من شارع باغراميان المركزي، فيما تطوق قوات الأمن المبنى.

وفي وقت سابق، نظمت 17 حزبا سياسيا في أرمينيا مظاهرة وسط يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

ووقع رئيس الوزراء الأرمني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين بيانا مشتركا حول الوقف الكامل للحرب في قره باغ، ما تعتبره المعارضة استسلاما للعدو وهزيمة وقع عليها باشينيان.

وأعلن ممثلو وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في أرمينيا أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة للجمهورية ستلتزم بالاتفاقيات ودعوا الشعب إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار الوضع في البلاد.

المصدر: "تاس"