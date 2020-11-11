"نيكول خائن".. محتجون في يريفان يطالبون باستقالة باشينيان

تجمع أكثر من ألف شخص في مظاهرة أمام مبنى دار الأوبرا في العاصمة الأرمنية يريفان، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وسط تشديد السلطات الإجراءات الأمنية.

ومع استمرار تدفق متظاهرين جدد إلى موقع الاحتجاج، حيث يردد المحتجون هتاف "نيكول خائن"، تحدث مناوشات متفرقة بينهم وبين رجال الشرطة، الذين ينفذون توقيفات انتقائية في صفوف المتظاهرين.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أحد النواب المعارضين، أن السلطات أغلقت كل الطرق المؤدية إلى العاصمة من مختلف مناطق البلاد.

وفي وقت سابق اليوم احتجزت قوات الأمن جاجيك تساروكيان، أحد أبرز زعماء المعارضة، رئيس حزب "أرمينيا المزدهرة"‘ حسبما أفادت متحدثة باسمه.

وكان 17 حزبا أرمنيا قد قررت، تنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء، رغم تحذير من السلطات من عدم قانونيتها، احتجاجا على توقيع باشينيان على اتفاق وقف الحرب في إقليم قره باغ، الذي نص على انسحاب القوات الأرمنية من الإقليم وإعادة بعض الأراضي لأذربيجان.

المصدر: وكالات