ترامب وبايدن يحييان ذكرى المحاربين القدامى

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية، في أول ظهور رسمي بعد الانتخابات الرئاسية.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ترامب لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام واقتصر ظهوره على وضع إكليل من الزهور على نصب يخلد المحاربين القدامى.

كما احتفل المرشح الديمقراطي جو بايدن بيوم المحاربين القدامى بزيارة النصب التذكاري للحرب الكورية في فيلادلفيا ووضع وزوجته جيل إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في المدينة.

يذكر أن "بو" نجل بايدن، كان رائدا في الحرس الوطني لجيش ديلاوير وتوفي في عام 2015 بسرطان الدماغ، وغالبا ما يتحدث بايدن عن خدمة ابنه أثناء الحملة الانتخابية.

وقال: "النساء والرجال الذين قاتلوا وضحوا من أجل بلدنا هم أبطال، والبقية منا مدينون لهم بدين لا يمكن سداده".

المصدر: "وكالات أمريكية"