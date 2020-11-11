إسرائيل.. 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات مذ تفشي الفيروس في شهر مارس الى 320846.

وأفادت الوزارة بتسجيل 2683 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، مبينة أن هناك 8105 حالات إصابة نشطة، 304 حالات منها في حالة حرجة و126 على جهاز التنفس الإصطناعي.

وأوضحت أنه تم إجراء 41300 فحص كورونا، وجاءت نسبة الإصابات 1.6%، كما بلغ عدد حالات الشفاء منذ مارس 310061.

المصدر: "i24news"