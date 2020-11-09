إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة مساعدتها للحصول على لقاح "فايزر"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه طلب من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مساعدة بلاده في الحصول على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقال كاتس في بيان له اليوم الاثنين: "بحثت أمر اللقاح خلال محادثات مع منوتشين، وطلبت منه المساعدة في إمداد إسرائيل باللقاح بالتوازي مع إمداد الولايات المتحدة به، في إطار اتفاق بين الإدارة الأمريكية والشركة لتسليم 600 مليون جرعة فورا".

وكانت شركة "فايزر" لتصنيع الأدوية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن لقاحها التجريبي المضاد للمرض أثبت فعالية تجاوزت 90 بالمئة.







المصدر: "رويترز"