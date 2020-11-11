الاتحاد الأوروبي يتفق مع BioNTech الألمانية وPfizer الأمريكية على شراء لقاحهما ضد كورونا

أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لصفقة تقضي باقتناء 300 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا تطوره شركتا BioNTech الألمانية وPfizer الأمريكية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء أن الصفقة المبرمة مع الشركتين تقضي بتصدير 200 مليون جرعة مع إمكانية بيع 100 مليون جرعة أخرى من اللقاح إلى الاتحاد، مؤكدة أن التكتل الأوروبي يأمل في بدء التطعيم باللقاح في كافة أنحائه على وجه السرعة.

من جانبه، رجح وزير الصحة الألماني ينس شبان أن يتسلم الاتحاد الأوروبي اللقاح في الربع الأول من العام القادم، مبديا أمله في تخصيص 100 مليون جرعة منه إلى ألمانيا.

وستدخل الصفقة حيز التنفيذ بعد إقرار الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي بسلامة وفعالية اللقاح الجديد الذي أعلنت Pfizer الاثنين الماضي أن فعاليته تزيد عن 90%.

وسبق أن أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث صفقات تقضي إجمالا بشراء نحو مليار جرعة من لقاحات مضادة لكورونا، ويواصل التفاوض مع شركات أخرى.

المصدر: دوتشيه فيليه + رويترز