بالصور.. "شبح ترامب" يظهر في رسالة تهنئة من جونسون إلى بايدن!

بشكل مفاجئ، ظهر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة هنأ بها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بالفوز المفترض.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن اسم ترامب ظهر بالخطأ على خلفية الرسالة التي بعث بها جونسون إلى بايدن في السابع من أكتوبر، عقب تأكيد أكبر وسائل الإعلام الأمريكية فوز الأخير في الانتخابات، رغم عدم اعتراف ترامب بذلك.

Number 10’s Message to Biden Originally Congratulated Trump https://t.co/AcVpNKtHGupic.twitter.com/bGf6tHy7Sn — Guido Fawkes (@GuidoFawkes) November 10, 2020

وأشار موقع Guido Fawkes إلى أن الرسالة الثانية التي يمكن رصدها على الخلفية تضم أيضا عبارة "الولاية الثانية".

وفي معرض تعليقه على القضية التي أثارت ضجة واسعة بين المغردين، أوضح متحدث باسم الحكومة، حسب "بي بي سي"، أن سلطات المملكة المتحدة أعدت بشكل مسبق رسالتي تهنئة موجهتين إلى كلا المنافسين في الانتخابات الأمريكية، بسبب شدة التنافس وعدم تحديد الفائز بينهما على مدى وقت طويل، وتمت إضافة أجزاء من الرسالة الموجهة إلى ترامب لخلفية الأخرى الموجهة إلى بايدن نتيجة خطأ تقني.

المصدر: وكالات