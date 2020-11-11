طهران ترد على مزاعم عن نية ترامب اتخاذ خطوات ضدها قريبا

علقت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي تصعيد الضغط على طهران في آخر أشهر ولاية حكمه.

ووصف المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات أدلى بها اليوم، تلك الأنباء بأنها "مجرد شائعات وتخمينات"، مشددا على أن ترامب لن ينجح في تحقيق أي هدف من أي خطوة سيتخذها بحق إيران خلال الشهرين المقبلين.

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وأعرب الدبلوماسي عن قناعته بأن الأحاديث عن "طوفان من العقوبات" ستستهدف بها إدارة ترامب إيران في الفترة القادمة تأتي في محاولة لخلق أجواء نفسية متوترة ويأس من المستقبل لدى الإيرانيين.

وتابع: "نعتقد أن ترامب يهدف إلى إضافة أبعاد جديدة لسياسة الضغط القصوى خلال الشهرين المقبلين وهناك من يقول إنه يريد أن يسلم الإدارة الأمريكية المقبلة أرضا محروقة.. لن يتمكن ترامب من فعل أكثر مما قد فعله بإيران سوى بعض الجهود ذات الآثار النفسية وعلينا أن نكون حذرين من ذلك".

وقال عراقجي إن الإيرانيين لا يشعرون بالذعر تجاه ترامب ولا بالغبطة من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا رفض طهران التفاوض مع الولايات المتحدة إلا بصيغة 5+1.

وأشار مساعد الوزير إلى أن طريق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ليس مسدودا، مضيفا أن رجوع واشنطن إلى الصفقة تستوجب إجراء سلسلة محادثات ورفع كافة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT