أرمينيا تشكر روسيا على نشر قواتها لحفظ السلام في قره باغ

أعرب وزير الدفاع الأرمني دافيد تونويان عن شكر بلاده لروسيا على نشر قواتها لحفظ السلام في منطقة قره باغ، في أعقاب اتفاق وقف الحرب المبرم بين طرفي النزاع بوساطة روسية.

وقال الوزير في حديث للتلفزيون الأرمني، إن "نشر قوات حفظ السلام الروسية هو أفضل خيار".

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وأشار إلى أن خطة نشر العسكريين الروس تم إعدادها خلال فترة قصيرة جدا وأضاف: "نشكر روسيا على المساعدة".

يذكر أن اتفاق وقف الحرب في قره باغ الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 10 نوفمبر، ينص على نشر 1960 عسكريا روسيا على امتداد خط التماس والممر بين أرمينيا وقره باغ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الليلة الماضية عن بدء إرسال قواتها إلى قره باغ ووصلت طلائعها إلى المنطقة صباح الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي