الدفاع الروسية: 22 طائرة عسكرية لإيصال عناصر حفظ سلام روس إلى قره باغ

تجري عملية إرسال أفراد قوات حفظ السلام الروسية والمعدات التابعة لها إلى إقليم قره باغ باستخدام ما لا يقل عن 22 طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76".

جاء ذلك في تقرير قدمه مسؤول في مركز الدفاع الوطني في روسيا لرئيس المركز الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول أن 11 طائرة قد أقلعت باتجاه المطارات في المنطقة، بينما 11 طائرة أخرى بكل حمولتها في انتظار الإقلاع.

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وبدأت عملية نقل وحدات قوات حفظ السلام الروسية وانتشارها على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ صباح اليوم، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقع عليه زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا الليلة الماضية بشأن وقف القتال في الإقليم.

المصدر: وكالات