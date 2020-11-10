مادورو يعلق على سير اختبار لقاح "سبوتنيك v" الروسي في فنزويلا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تسير بشكل جيد للغاية في فينزويلا.

وقال في مؤتمر صحفي نشره على "تويتر": "تجارب اللقاح الروسي تسير بشكل جيد للغاية. سننتظر حتى نهاية الاختبارات لتقديم نتائج دقيقة... كل شيء على ما يرام".

#EnVivo 📹 | Jornada de balance de las Bases de Misiones Socialistas para la territorialización del Sistema de Protección Social. https://t.co/ymTTDTUmqV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 10, 2020

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن تطعيم مواطني بلاده سيجري على أساس مجاني.

وسبق أن أعلنت كاراكاس أنها تسلمت في أكتوبر الماضي الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، وأشارت إلى أن حوالي ألفي شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية لهذا المصل.

وروسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا بأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.

المصدر: "نوفوستي"