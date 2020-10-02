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مادورو يشكر روسيا على لقاح كورونا

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مادورو يشكر روسيا على لقاح كورونا
AFP Handout / Venezuelan Presidency
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شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على توريد أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وكتب مادورو في موقع "تويتر"، يوم الجمعة: "سبوتنيك V هنا! وأصبحنا أول دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية بدأت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا اللقاح ضد فيروس كورونا".

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وأضاف مادورو: "نيابة عن الشعب الفنزويلي أشكر الرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي على ما أظهره من تضامن".

وكانت أول دفعة من اللقاح الروسي ضد فيروسكورونا قد وصلت إلى فنزويلا يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يشارك نحو 2000 فنزويلي في التجارب السريرية للقاح.

المصدر: تاس

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