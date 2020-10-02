فنزويلا تعلن تسلم شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قالت دلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلادها تسلمت شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "تاس" عن رودريغيز قولها: "هذه لحظة تاريخية لوطننا. اليوم نتلقى الدفعة الأولى من لقاح روسيا الشقيقة".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في الأيام الماضية أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى العديد من الدول.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

المصدر: RT