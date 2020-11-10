أستراليا.. لليوم الـ12 على التوالي صفر إصابات بكورونا في ولاية فكتوريا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأشارت إلى أنه لا يزال في الولاية 4 حالات نشطة، بينها إصابة مجهولة المصدر فيما خضع حوالي 20 ألف شخص من سكان الولاية لفحوصات كورونا.

وكانت فكتوريا واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90 في المئة من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أسترالية