أردوغان يبعث ببرقية شكر لترامب

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببرقية شكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على جهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية على أساس المصلحة والقيم المشتركة للبلدين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة التركية، أن "أردوغان أعرب في البرقية عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة".

وأضاف البيان: "أردوغان شدد على ضرورة تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين".

وشدد الرئيس التركي على "ضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة بين أنقرة وواشنطن".

المصدر: "الأناضول"