وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ300 ألف

أظهر إحصاء أعدته "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.

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وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم والبالغ عددها 1.2 مليون.

وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.

المصدر: رويترز