 
مباشر

وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ300 ألف

أخبار العالم

وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ300 ألف
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4jx

أظهر إحصاء أعدته "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 51.1 مليون والوفيات مليون و265884
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 51.1 مليون والوفيات مليون و265884

وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم والبالغ عددها 1.2 مليون.

وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا