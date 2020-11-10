جونسون وبايدن جددا التزامهما بالبناء على شراكة مستدامة بين البلدين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشح الديمقراطي جو بايدن، التزامهما بالعلاقة الوثيقة والمستدامة بين البلدين.

وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية أنه في اتصال بين الجانبين، جدد جونسون تهانيه لبادين ونائبته كامالا هاريس على "إنجازها التاريخي".

ولفتت إلى أن "جونسون وبايدن، استعرضا العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين، وجددا التزامهما بالبناء على هذه الشراكة في السنوات المقبلة، في مجالات التجارة والأمن وحلف الناتو".

كما أعرب جونسون عن تطلعه إلى العمل مع بايدن على أولوياتهما المشتركة من معالجة تغير المناخ إلى تعزيز الديمقراطية وإعادة البناء بعد فيروس كورونا.

المصدر: RT