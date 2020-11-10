كوريا الجنوبية تصنع غواصة جديدة بغاطس 3 آلاف طن

أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أنه من المقرر دخول غواصة ديزل جديدة بغاطس مائي قدره 3 آلاف طن الخدمة، لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وتعد الغواصة الثانية من ثلاث تخطط كوريا لبنائها حتى 2023، بالاستعانة بتقنيتها المحلية في إطار مشروع أطلق في 2007 بكلفة 2.77 مليار دولار.

وقال مسؤولون من إدارة برنامج شراء الأسلحة الدفاعية (DAPA)، إن "الغواصة يبلغ طولها 83.3 متر وعرضها 9.6 متر، وطاقمها 50 فردا ويمكنها العمل تحت الماء لمدة 20 يوما".

وأضافوا: "سيتم تجهيزها بستة حجرات إطلاق عمودية قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية".

المصدر: "يونهاب"