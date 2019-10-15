كوريا الجنوبية تعتزم إنشاء أسطول الغواصات النووية

تعود كوريا الجنوبية مجددا إلى فكرة إنشاء أسطول الغواصات النووية.

وقد أفادت بوابة defenseworld.net يوم 10 أكتوبر الجاري بأن كوريا الجنوبية شكلت فريق عمل متخصص في تصميم الغواصات النووية.

وكانت وسائل الإعلام قد أكدت لأول مرة عام 2004 عن خطط كوريا الجنوبية طويلة الأمد لتسليح جيشها بغواصات تعمل بالمفاعلات النووية. إلا أن الفضيحة التي اندلعت بهذا الشأن أجبرت القيادة العسكرية على طي البرنامج وقتها.

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ويبدو أن قيادة البحرية الكورية الجنوبية قررت الآن العودة إلى تلك الفكرة. بينما أشار المكتب الصحفي التابع لها بأن فريق العمل موكل بدراسة الإمكانيات فقط.

وحسب المعلومات غير الرسمية فإن الغواصات النووية يمكن أن تبنى في قاعدة الغواصات Chang Bogo III التابعة للبحرية الكورية الجنوبية حيث من المخطط لإطلاق 3 دفعات من الغواصات النووية مع إدخال تعديلات في كل دفعة تالية.

ويبلغ طول غواصات الدفعة الأولى 83.5 متر، وإزاحتها 3000 طن. ويفترض أن تزود بصواريخ مجنحة متعددة المهام من صناعة شركة LIG Nex1 حيث تتضمن كل منصة 6 صواريخ، فضلا عن الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا