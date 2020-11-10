الصين بصدد مكافحة الاحتكار على الإنترنت

طرحت السلطات الصينية مشروع ضوابط لمكافحة الاحتكار على منصات الإنترنت، تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من الانتهاكات المحتملة في مجال المنافسة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذا دليل إضافي على أن بكين تعتزم الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبيرة الموجودة في كل مكان في حياة الصينيين، والتي أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لهم خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشير وثيقة صادرة يوم الثلاثاء عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق الصينية (SAMR)، إلى أن اللوائح تهدف إلى القضاء على الممارسات غير التنافسية، بما في ذلك المبالغة في أسعار بعض المنتجات أو تقليلها.

المصدر: إنترفاكس