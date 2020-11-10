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تشاووش أوغلو يهنئ أذربيجان بـ"النصر"

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تشاووش أوغلو يهنئ أذربيجان بـ
Reuters INTS KALNINS
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هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أذربيجان اليوم الثلاثاء "بتحقيق نصر في أرض المعركة ووراء طاولة المفاوضات" على وقع إبرام الاتفاق بشأن النزاع في إقليم قره باغ.

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وكتب تشاووش أوغلو عبر "تويتر" صباح اليوم: "حققت أذربيجان نجاحات كبيرة في ساحة المعركة ووراء طاولة المفاوضات. أهنئكم بصدق على هذا الإنجاز السعيد".

وأضاف أن تركيا "ستبقى أمة واحدة وقلبا واحدا مع الأشقاء الأذربيجانيين".

وفي وقت سابق، وقع زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا على بيان حول وقف إطلاق النار في قره باغ، يتضمن نقل بعض المناطق في الإقليم لأذربيجان وانسحاب القوات الأرمنية ونشر عناصر قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: وكالات

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