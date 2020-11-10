باشينيان: لم يكن أمامنا حل سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لم يكن أمامه حل آخر سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وقال باشينيان: "لدينا اليوم مذكرة كانت مطروحة على الطاولة منذ خمسة وعشرين عاما وهي الحل، وسوف نحل الأزمة على خلاف الحكومات السابقة التي كانت تماطل".

ولفت إلى أن سياسة الحكومات السابقة أدت إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم.

وقال: "ما قمت به اليوم هو عدم مواصلة تلك السياسة وفعلت ما كان يجب فعله في السابق".

وأشار إلى أن الحرب حصدت الكثير من الضحايا خلال 47 يوما لذا يجب مواصلة النضال لكن بطريقة أخرى.

وأعرب عن اعتذاره للشعب لعدم القدرة على مواصلة الحرب، وأضاف: "اليوم يجب وقف سيناريو تدهور الأوضاع إلى الأسوأ".

ولفت إلى أن هناك من سرق الكثير من الأموال باسم الحرب... 185 مليون دولار تمت سرقتها... هدفنا الأهم أرواح جنودنا على الخطوط الأمامية للقتال".

وتابع: "الكل سيحاسب حسب موقع مسؤوليته عما يجري وجرى وحتى أنا"، داعيا إلى التزام النظام وعدم الانجرار إلى أي أعمال شغب.

المصدر: RT