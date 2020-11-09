 
مباشر

تركيا.. هزة أرضية تضرب سواحل خليج قوش أداسي

أخبار العالم

تركيا.. هزة أرضية تضرب سواحل خليج قوش أداسي
Reuters UMIT BEKTAS
آثار زلزال ضرب إزمير في أكتوبر الماضي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4a5

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر سواحل قضاء قوش أداسي بولاية أيدن غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن "الهزة وقعت بحلول الساعة الحادية عشرة والنصف مساء قبالة خليج قوش أداسي".

وأوضحت أن "الهزة وقعت على مسافة 18 كم من الخليج وعلى عمق 6.98 كم تحت سطح البحر".

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجة مؤخرا ساحل قضاء سفري حصار بولاية إزمير غربي تركيا، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا