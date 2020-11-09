الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل هيئة لتأهيل الأئمة

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم تشكيل هيئة لتأهيل الأئمة في خطوة تهدف للتصدي لـ"إيديولوجيا الكراهية" ومنع انتشارها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر" اليوم الاثنين: "لمحاربة إيديولوجية الكراهية يجب أن نشكل معهدا أوروبيا بأسرع ما يمكن لتأهيل الأئمة في أوروبا".

To fight the Ideology of Hatred, we need to setup as soon as possible a European Institute to train imams in Europe.



Online messages glorifying terrorism must be quickly removed. There must be no impunity for terrorists and those praising them on internet. pic.twitter.com/O6E1dn13Um — Charles Michel (@eucopresident) November 9, 2020

وأضاف أن "المنشورات على الإنترنت التي تمجد الإرهاب يجب أن تحذف بسرعة ولا يجوز أن يبقى الإرهابيون بلا عقاب، وكذك أولئك الذين يمجدونهم على الإنترنت".

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ويأتي ذلك في أعقاب هجومين إرهابيين في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة نيس الفرنسية، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم سبل منع تكرار الهجمات من هذا القبيل.

كما من المقرر أن يعقد بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمر حول "الرد الأوروبي على الإرهاب" غدا الثلاثاء.

المصدر: رويترز