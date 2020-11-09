 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل هيئة لتأهيل الأئمة

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل هيئة لتأهيل الأئمة
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p491

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم تشكيل هيئة لتأهيل الأئمة في خطوة تهدف للتصدي لـ"إيديولوجيا الكراهية" ومنع انتشارها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر" اليوم الاثنين: "لمحاربة إيديولوجية الكراهية يجب أن نشكل معهدا أوروبيا بأسرع ما يمكن لتأهيل الأئمة في أوروبا".

وأضاف أن "المنشورات على الإنترنت التي تمجد الإرهاب يجب أن تحذف بسرعة ولا يجوز أن يبقى الإرهابيون بلا عقاب، وكذك أولئك الذين يمجدونهم على الإنترنت".

إقرأ المزيد
ماكرون وميركل وزعماء أوروبيون يبحثون مبادرة للتصدي
ماكرون وميركل وزعماء أوروبيون يبحثون مبادرة للتصدي "للتطرف الإسلامي"

ويأتي ذلك في أعقاب هجومين إرهابيين في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة نيس الفرنسية، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم سبل منع تكرار الهجمات من هذا القبيل.

كما من المقرر أن يعقد بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمر حول "الرد الأوروبي على الإرهاب" غدا الثلاثاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا