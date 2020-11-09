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ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة

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ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة
Reuters
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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، اليوم الاثنين، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.

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وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور". 

وأضاف ترامب: "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

وكان المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، نفى قبل أيام نية إسبر الاستقالة من منصبه، مفندا بذلك مزاعم شبكة "إن بي سي" الأمريكية بهذا الخصوص.  

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في البنتاغون، أن إسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

المصدر: RT

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