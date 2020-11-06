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البنتاغون يعلق على إعداد إسبر رسالة الاستقالة

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البنتاغون يعلق على إعداد إسبر رسالة الاستقالة
Reuters Greg Nash
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أكد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، أن وزير الدفاع مارك إسبر لا ينوي الاستقالة من منصبه، مفندا بذلك مزاعم شبكة "إن بي سي" الأمريكية بهذا الخصوص.  

وكتب هوفمان عبر "تويتر" مساء الخميس: "قصة شبكة إن بي سي غير دقيقة ومضللة من نواح كثيرة. ولكي نكون واضحين، لا يوجد لدى وزير الدفاع إسبر خطط للتقاعد ولم يطلب منه الاستقالة".

وحسب المتحدث، فإن إسبر سيواصل العمل في منصبه، بما في ذلك على تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي كتب رسالة استقالته
وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي كتب رسالة استقالته

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في البنتاغون، أن إسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

المصدر: وكالات

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