إسقاط مروحية روسية تابعة لنا في أرمينيا ومقتل اثنين من طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.

وقالت الوزارة، في بيان: "تعرضت يوم 9 نوفمبر في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو مروحية روسية من نوع مي-24 لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة".

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية "قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان".

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن "مقتل فردين في الطاقم، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة" للمروحية.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية سقطت في منطقة جبلية بأرمينيا، مشيرة إلى أن قيادة القاعدة الـ102 في غومريا تجري تحقيقا في احادث لتحديث الطرف الذي أطلق النار.

ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

المصدر: سبوتنيك أرمينيا