 
مباشر
عاجل
إصابة مدير حملة ترامب بفيروس كورونا

رئيس كوسوفو السابق ينفي جميع التهم الموجهة إليه في لاهاي

أخبار العالم

رئيس كوسوفو السابق ينفي جميع التهم الموجهة إليه في لاهاي
Reuters Jerry Lampen
رئيس كوسوفو السابق هاشم ثاتشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p473

نفى الرئيس السابق لـ"جمهورية كوسوفو" هاشم ثاتشي أمام قاضي المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي اليوم الاثنين، جميع التهم الموجهة إليه بجرائم الحرب والإبادة في حرب يوغوسلافيا السابقة.

إقرأ المزيد
الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام لرئيس كوسوفو المستقيل في لاهاي
الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام لرئيس كوسوفو المستقيل في لاهاي

وقال ثاتشي ردا على سؤال القاضي عما إذا كان يفهم الاتهامات الموجهة إليه: "نعم فهمتها. لقد سمعتها اليوم وقرأتها، ولا أقبل أيا منها".

وفي وقت سابق أقرت المحكمة لائحة اتهام بحق ثاتشي، بارتكابه جرائم حرب بين عامي 1998 و1999، ويوم الخميس الماضي قدم تاتشي استقالته من منصب رئيس كوسوفو وتم توقيفه واعتقاله ورحّل إلى لاهاي.

وسيمثل أمام المحكمة رفيقا ثاتشي من "جيش تحرير كوسوفو" وهما رئيسا البرلمان السابقان قدري فيسيلي ويعقوب كراسنيتشي، وكذلك القائد الميداني والنائب رجب سليمي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا