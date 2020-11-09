رئيس كوسوفو السابق ينفي جميع التهم الموجهة إليه في لاهاي

نفى الرئيس السابق لـ"جمهورية كوسوفو" هاشم ثاتشي أمام قاضي المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي اليوم الاثنين، جميع التهم الموجهة إليه بجرائم الحرب والإبادة في حرب يوغوسلافيا السابقة.

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وقال ثاتشي ردا على سؤال القاضي عما إذا كان يفهم الاتهامات الموجهة إليه: "نعم فهمتها. لقد سمعتها اليوم وقرأتها، ولا أقبل أيا منها".

وفي وقت سابق أقرت المحكمة لائحة اتهام بحق ثاتشي، بارتكابه جرائم حرب بين عامي 1998 و1999، ويوم الخميس الماضي قدم تاتشي استقالته من منصب رئيس كوسوفو وتم توقيفه واعتقاله ورحّل إلى لاهاي.

وسيمثل أمام المحكمة رفيقا ثاتشي من "جيش تحرير كوسوفو" وهما رئيسا البرلمان السابقان قدري فيسيلي ويعقوب كراسنيتشي، وكذلك القائد الميداني والنائب رجب سليمي.

المصدر: نوفوستي